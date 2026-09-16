Son Mühür / Cumhuriyet Halk Partisi’nde Manisa İl Başkanlığı görevine Sait Özkan’ın atanmasının ardından yeni dönem başladı. Göreve atanmasının ardından Son Mühür’e özel açıklamalarda bulunan Özkan, kendisine duyulan güven nedeniyle mutlu ve gururlu olduğunu ifade etti.

“Partimizi hak ettiği yere taşıyacağız”

Göreve atanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Sait Özkan, atamanın CHP Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun takdiriyle gerçekleştiğini belirterek, en kısa sürede çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Özkan, “MYK’mızın ve Sayın Genel Başkanımızın takdirleriyle bu onurlu, gururlu göreve atanmış olmaktan mutluyum. En kısa zamanda Cumhuriyet Halk Partisi’ni Manisa il bazında gerektiği, hak ettiği yere kavuşturmak için arkadaşlarımızla birlikte gerekli mücadeleyi vermeye hazırız” dedi.

“Kapılarımızı sonuna kadar açık tutacağız”

Son dönemde CHP’den ayrılarak Yeni Partiye geçen isimlerle ilgili de mesaj veren Özkan, bu isimlerle geçmişte birlikte mücadele ettiklerini vurguladı.

Özkan, “Gerçek anlamıyla burası hepimizin ata ocağı. O arkadaşlarımızla da geçmiş yıllarda çok onurlu mücadelede yan yana olduk. Onlar için de sonuna kadar kapılarımızı hep açık tutacağız” ifadelerini kullandı.

Özkan ayrıca, farklı siyasi yapılarda görev yapan yöneticilerin CHP’ye yönelik bazı tutumlarını eleştirerek, buna rağmen partiye gönül vermiş isimlerle bağların koparılmaması gerektiğini belirtti.