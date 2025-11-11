Manisa’nın Salihli ilçesinde etkili yağış sonrası kayganlaşan yolda meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Ankara–İzmir D300 kara yolunda seyreden kamyonet, sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle devrilerek yola savruldu.

Kaza Mersinli Mahallesi yakınlarında yaşandı

Edinilen bilgilere göre, Kula’dan Salihli yönüne ilerleyen 35 CJG 406 plakalı kamyoneti kullanan Mehmet Eriş (38), yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kamyonet, Mersinli Mahallesi yakınlarında devrilerek durabildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada sürücü Mehmet Eriş ile araçta yolcu olarak bulunan A.B. (39) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Salihli’deki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Sürücü kurtarılamadı

Hastaneye ulaştırılan yaralılardan sürücü Mehmet Eriş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata tutunamadı. Yolcu A.B.’nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Ekipler kazanın oluş şekline ilişkin inceleme başlatırken, yağışlı havalarda sürücülerin daha dikkatli olması gerektiği bir kez daha vurgulandı.