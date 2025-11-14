Manisa’nın Salihli ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin hasadını tamamlayan üreticilere yönelik kritik bir duyuru yaptı. Müdürlük, zeytin bahçelerinde sıkça karşılaşılan Zeytin Dal Kanseri hastalığına karşı üreticilerin bahçelerini dikkatle kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.

“Hasat sonrası bordo bulamacı uygulayın”

Yetkililer, hastalığın yayılımını önlemek için üreticilere %2’lik bordo bulamacı ile ilaçlama yapmaları tavsiyesinde bulundu. Açıklamada, özellikle hasat sonrası dönemin ilaçlama için en doğru zaman olduğu ve bu uygulamanın enfeksiyon riskini ciddi ölçüde azalttığı belirtildi.

Hastalık verim kaybına yol açıyor

Zeytin Dal Kanseri’nin ağaçlarda önemli verim kayıplarına neden olabildiği ifade edildi. Hastalığın ilerleyen safhalarında dalların tamamen kuruduğuna dikkat çeken Tarım Müdürlüğü yetkilileri, bahçelerde ortaya çıkan yara izleri, kabuk çatlakları ve şişkinlik gibi belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Üreticilere saha kontrolü çağrısı

Yetkililer, üreticilerin bahçelerini düzenli olarak gözden geçirmesi, şüpheli belirtileri hızla tespit etmesi ve gerekli korunma yöntemlerini aksatmadan uygulaması gerektiğini kaydetti. Erken tespitin hem ağacı hem de verimi korumada kritik rol oynadığı hatırlatıldı.

Bilgi almak isteyen üreticilere kapı açık

Müdürlük, Zeytin Dal Kanseri ile mücadelede detaylı bilgi ve teknik destek almak isteyen üreticilerin Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvurabileceğini bildirdi.