Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde düzenlenen 6. Geleneksel İller Arası Halk Eğitimi Kurumları Muaythai Şampiyonası sona erdi. Gençler ve Elitler kategorilerinde takımlar arasında üstün performans sergileyen Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi, şampiyonluğa ulaşarak kupanın sahibi oldu.

Kupa töreni ve katılımcılar

Şampiyonluk kupası, düzenlenen törenle takdim edildi. Törene Muaythai İl Temsilcisi Ahmet E. Demiraslan, Muaythai Usta Öğreticisi Sevda Barış ve Ege Bölge Koordinatörü Ediz Barış katıldı. İl Temsilcisi Demiraslan, Halk Eğitimi Merkezlerinin spor faaliyetlerine sağladığı katkıya dikkat çekerek, “Şehzadeler Halk Eğitimi Müdürümüz İlyas Kayaokay ve Usta Öğreticimiz Sevda Barış’ın sporun yaygınlaşmasına verdiği destek takdire şayan. Şampiyonluk kupasını teslim etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Müdür Kayaokay’dan teşekkür mesajı

Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay, şampiyonluğun elde edilmesinde emeği geçen tüm sporcuları ve eğitim kadrosunu tebrik ederek teşekkür etti. Kayaokay, Muaythai’nin sadece bir spor dalı olmadığını, disiplin, karakter ve azmin birleştiği bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı. Gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Halk Eğitimi Merkezlerinde sporun önemi

Halk Eğitimi Merkezlerinin, sporu yaşamın merkezine alarak her yaş grubundan bireye ulaşmayı sürdüreceği ifade edildi.

Kupa sıralaması

Gençler ve Elitler kategorilerinde takım sıralaması şu şekilde oluştu:

Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi

Saruhanlı Halk Eğitimi Merkezi

Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi

Balçova Halk Eğitimi Merkezi