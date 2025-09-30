Son Mühür - Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 25 Eylül – 1 Ekim İtfaiye Haftası kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda çeşitli etkinlikler düzenledi. Vatandaşları ve öğrencileri bilgilendiren ekipler, yangın söndürme ve arama-kurtarma faaliyetleri hakkında tatbikat gerçekleştirdi.

Öğrenciler için sergi ve etkinlikler

Etkinliklerde İtfaiye Dairesi’nin faaliyetlerini anlatan fotoğraf sergisi açıldı, arama-kurtarma ve yangın söndürme çalışmalarında kullanılan cihazlar tanıtıldı. İtfaiye personeli, stantları ziyaret eden öğrencilere kıyafet giydirerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinliklere Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, itfaiye personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yaralı kurtarma tatbikatı ilgi gördü

Stantlardaki bilgilendirmelerin ardından senaryo gereği trafik kazasında araçta sıkışan yaralının kurtarılmasına yönelik tatbikat yapıldı. Vatandaşların ilgiyle izlediği tatbikatta, itfaiye ekipleri yaralıyı araçtan çıkartarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Anıtkabir ziyareti ve farkındalık mesajı

İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, İtfaiye Haftası kapsamında Anıtkabir’i ziyaret ettiklerini ve Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunduklarını söyledi. İnal, “İtfaiye faaliyetlerinin sadece yangın söndürmeyle sınırlı olmadığını göstermek istedik. Kaza kurtarma, su altı ve su üstü arama-kurtarma, köpekli arama, farklı illerde ve yurtdışında meydana gelen afetlere destek gibi birçok alanda görev yapıyoruz” dedi.