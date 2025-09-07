Manisa’nın Selendi ilçesine bağlı kırsal Mıdıklı Mahallesi İnceler Sokak’ta meydana gelen olayda, Ömer Fahri Yılmazgüneş (61) evinin yakınındaki mısır tarlasına sulama yapmak için gitti. Sulama sırasında elektrik akımına kapılan Yılmazgüneş, yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu.

Sağlık ekipleri olay yerinde ölümünü tespit etti

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Yılmazgüneş’in elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayda kullanılan elektrik dinamosunda kaçak bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayın ardından Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlatarak elektrik dinamosunda meydana gelen kaçakla ilgili detaylı araştırma yapıldığını bildirdi.

Cenazesi toprağa verildi

Yılmazgüneş’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

İlçede tanınan bir isimdi

Üç çocuk babası Ömer Fahri Yılmazgüneş’in, ilçede bulunan Yatılı Bölge Ortaokulu’nda hizmetli olarak görev yaptığı öğrenildi.

Çevresinde sevilen biri olarak bilinen Yılmazgüneş’in ani ölümü mahallede ve okul çevresinde büyük üzüntü yarattı.