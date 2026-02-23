Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir iş yerinin çatı katında kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapılan 20 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi. Olay, iş güvenliği önlemleri ve yüksek gerilim hatlarına yakın çalışma koşullarını yeniden gündeme getirdi.

Kaynak yaparken akıma kapıldı

Olay, Alaşehir–Sarıköy karayolu üzerindeki Üzümlü Kavşağı mevkiinde faaliyet gösteren yaş sebze ve meyve işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın çatı katında kaynak yapan İbrahim Taşdelen (20), üzerinden geçen yüksek gerilim hattına tehlikeli mesafede çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Akıma kapılan genç işçi bir anda yere yığılırken, çevrede bulunan kişiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Sağlık ekipleri olay yerinde ölümünü belirledi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Taşdelen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze otopsi için morga kaldırıldı

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından genç işçinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazenin daha sonra İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Jandarma ekipleri, olayın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı. İş güvenliği tedbirlerinin yeterliliği ve çalışma koşulları soruşturma kapsamında değerlendirilecek.

Yetkililer, yüksek gerilim hatları yakınında yapılan çalışmalarda gerekli güvenlik önlemlerinin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.