Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi Beyza Nur Akgül, Polonya’nın Varşova kentinde düzenlenen 2025 Avrupa Üniversiteler Karate Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı. 145 üniversiteden 326 sporcunun katıldığı şampiyonada finale yükselen Akgül, Avrupa ikinciliğini elde ederek gümüş madalya kazandı.

Akgül, MCBÜ adına Avrupa Üniversiteler Karate Şampiyonası’nda madalya kazanan ilk sporcu unvanını da elde ederek üniversite tarihine geçti.

MCBÜ Karate Takımı genel sıralamada 17. sırada yer alırken, takım sporcularından Kübra Yazıcı, Nurbade Büber ve Gülçin Akyıldız da turnuvada çeyrek finale yükselerek üniversiteyi başarıyla temsil etti.

Antrenörden açıklama

Karate Takımı Antrenörü Prof. Dr. Pınar Güzel Gürbüz, elde edilen başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu önemli başarıda emeği geçen başta Rektörümüz Prof. Dr. Rana Kibar olmak üzere, sürecin her aşamasında desteklerini esirgemeyen akademik ve idari kadromuza teşekkür ederiz. Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak sporun her alanında, ulusal ve uluslararası başarıların devamı için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.