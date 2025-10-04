Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, 16 yaşındaki kız kardeşine şiddet uyguladığı, üzerine kaynar su döktüğü ve o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştığı belirlenen M.A.İ.A. (19), polis tarafından gözaltına alındı. Ağabeyin emniyetteki işlemleri sürerken, kardeşi S.A. devlet korumasına alındı.

Camide yaşanan olay sonrası soruşturma başlatıldı

29 Eylül’de Mutlu Mahallesi’ndeki Lalapaşa Camisi imamı, odasının kapı kilidinin kırıldığını fark edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Polis ekipleri, inceleme sonucunda 2 erkek ve 1 kızın cami kapısını zorlayarak içeri girdiklerini belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin T.G. (21), M.E.A. (18) ve S.A. (16) olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, T.G. ve M.E.A. tutuklandı.

Valilikten açıklama

Manisa Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili detaylara yer verildi: “29 Eylül günü Lalapaşa Camisi’ne kimliği belirsiz şahısların kapı kilidini kırarak girdiği ve içeride gayriahlaki davranışlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Olaya karışan üç şüpheli yakalanmış, S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, diğer iki kişi tutuklanmıştır. Manisa Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız sürecektir.”

Kız kardeşine şiddet uyguladı

Olayın ardından S.A.’nın ağabeyi M.A.İ.A., kız kardeşini darbedip üzerine kaynar su döktü. Genç kızın saçından tutularak şiddet gördüğü, ağabeyinin “Özür dile, ayağıma kapan” sözleriyle baskı kurduğu anlar, M.A.İ.A. tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması büyük tepki çekti.

Kendine zarar verdi, gözaltına alındı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine M.A.İ.A.’nın adresini belirledi. Polis ekipleri eve gittiğinde şüphelinin tişörtünü yakıp bıçakla kendine zarar verdiği öğrenildi. Kolundan yaralanan M.A.İ.A., Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Genç kız devlet korumasına alındı

Manisa Valiliği’nin talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü devreye girdi. Şiddete uğrayan S.A., Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gece saatlerinde koruma altına alındı.

Genç kızın barınma, psikolojik destek ve sağlık taramasından yararlanacağı bildirildi.