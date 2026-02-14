Manisa’nın Yunusemre ilçesi, sabah saatlerinde meydana gelen korkunç bir aile faciasıyla sarsıldı. Topçuasım Mahallesi'nde yaşayan 83 yaşındaki Ercan Özer, bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı 72 yaşındaki hayat arkadaşı Emine Özer’i yatağında uyuduğu sırada vahşice öldürdü. Beş katlı bir apartmanın en üst katında gerçekleşen olayda, talihsiz kadının boğazını bıçakla keserek hayatına son veren yaşlı adam, cinayetin ardından hiçbir şey olmamış gibi torununu arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen emniyet güçleri, zanlıyı kısa sürede etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Sabah namazı sonrası çıkan kavga ölümle bitti

Emniyet birimlerinden edinilen bilgilere göre olay, saat 11.00 sularında gün yüzüne çıktı. İddiaya göre, iki çocuk sahibi olan Özer çifti arasında uzun süredir devam eden huzursuzluk, sabahın erken saatlerinde yeniden alevlendi. Şüpheli Ercan Özer’in ilk ifadesinde yer alan detaylara göre; sabah namazının ardından eşiyle tartışmaya başladığını, Emine Özer’in kendisini evden kovmak istemesi üzerine sinir krizi geçirdiğini beyan ettiği öğrenildi. Tartışmanın ardından eşinin tekrar uykuya dalmasını bekleyen gözü dönmüş saldırgan, mutfaktan aldığı kesici aletle korkunç planını devreye soktu.

Kanlı bıçağı yıkayıp mutfak tezgahına bıraktı

Yaşanan dehşetin detayları donduran cinsten; Ercan Özer, uykudaki eşinin boğazını kestikten sonra cinayet aleti olan bıçağı mutfağa götürerek yıkadı ve bulaşıklığa yerleştirdi. Soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çeken zanlı, ardından torununu telefonla arayarak, "Babaannenizi öldürdüm, gelin cenazesini alın" dediği öne sürüldü. Torununun ihbarı üzerine adrese ivedilikle polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, ağır kan kaybı geçiren Emine Özer’in olay yerinde yaşamını yitirdiği kesinleşti.

Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor

Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerindeki titiz incelemelerinin ardından talihsiz kadının cansız bedeni, otopsi işlemleri için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Cinayet zanlısı Ercan Özer, polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalanarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Mahalleyi yasa boğan olayla ilgili adli süreç başlatılırken, polisin olaydaki tüm ihtimalleri değerlendirdiği ve soruşturmayı derinleştirdiği bildirildi.

