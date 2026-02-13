Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bir apartmanın yer altı otopark girişinde hareketsiz halde bulunan 32 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi. Olay, Merkezefendi Mahallesi 3907 Sokak’ta meydana geldi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi

Beş katlı bir apartmanın otopark giriş kapısı önünde yerde yatan kişiyi fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekiplerinin yaptığı kimlik belirleme çalışmasında hayatını kaybeden kişinin Fatih G. (32) olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde şahsın boğazında ve bileklerinde kesikler bulunduğu bildirildi. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda olayın intihar olduğu değerlendirildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze, otopsi işlemleri için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.