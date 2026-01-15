Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaya güvenliğini tehlikeye atan motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde yüzlerce aracı kontrol ederek kurallara uymayan sürücülere yüksek miktarda ceza uyguladı.

Yaya yolları mercek altına alındı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde ilçe trafik birimlerinin katılımıyla, Manisa genelinde eş zamanlı denetimler yapıldı. Özellikle yaya yoğunluğunun fazla olduğu cadde ve sokaklarda kaldırım ve yaya yollarında seyreden motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine yönelik kontroller artırıldı.

27 ekip sahaya çıktı

Denetimlere 27 ekip ve 44 personel katıldı. Uygulama kapsamında 391 araç ve sürücüsü durdurularak kontrol edildi. Yapılan incelemelerde, yaya güvenliğini tehlikeye atan ve trafik kurallarını ihlal eden çok sayıda sürücü tespit edildi.

176 sürücüye ceza kesildi

Kurallara uymadığı belirlenen 176 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Denetimler çerçevesinde, kaldırım üzerine park eden 96, kaldırım üzerinde seyreden 20 ve kask takmadığı belirlenen 36 sürücüye cezai işlem yapıldı. Diğer trafik ihlallerinde bulunan 24 sürücü de cezalandırıldı.

Toplam ceza 324 bin lirayı aştı

Uygulama sonucunda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda toplam 324 bin 222 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca kurallara uymadığı belirlenen bir araç trafikten men edildi.

Denetimler sürecek

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, yaya trafiğinin güvenli akışını korumak amacıyla benzer denetimlerin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.