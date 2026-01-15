Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Demirci ilçesine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında hem üreticilere destek verdi hem de ilçeye kazandırılan yeni sosyal tesislerin açılışını yaptı. Ziyaret, iki belediye arasında yürütülen iş birliğinin sahadaki yansımalarını da ortaya koydu.

Üreticiye yüzde 100 hibeli tarımsal destek

Demirci Tarım Ürünleri Merkezi’nde düzenlenen programda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 256 üreticiye yüzde 100 hibeli sıvı gübre ve aminoasit dağıtımı yapıldı. Dağıtım töreninde konuşan yetkililer, verilen destekle ilçedeki tarımsal üretimin artırılmasının ve çiftçinin maliyet yükünün azaltılmasının amaçlandığını vurguladı.

Sosyal tesislerin açılışı yapıldı

Başkan Dutlulu, programın ardından Çereşe Meydanı’nda hayata geçirilen Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra tesislerinin açılışına katıldı. İlçenin sosyal yaşamına katkı sağlayacak tesislerin açılış kurdelesi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara tarafından birlikte kesildi.

Belediyeler arası iş birliği vurgusu

Demirci Belediyesi’ni de ziyaret eden Başkan Dutlulu, Belediye Başkanı Erkan Kara ile makamında bir araya geldi. Görüşmede, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Demirci Belediyesi’nin ortaklaşa hayata geçirmeyi planladığı yeni projeler, ilçenin öncelikli ihtiyaçları ve hizmet planlamaları ele alındı.

Yeni projeler masaya yatırıldı

İki belediye başkanı, Demirci’de altyapıdan sosyal hizmetlere kadar pek çok alanda yeni yatırımların gündemde olduğunu belirterek, ortak çalışma kültürünün güçlendirilerek sürdürüleceği mesajını verdi.

Ziyaret yöresel hediyelerle tamamlandı

Programın sonunda Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Başkan Dutlulu’ya ilçeyi ziyareti anısına Demirci halısı ve yöresel ürünlerden oluşan bir hediye takdim etti.

