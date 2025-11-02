Manisa’nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden 75 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Aynı araçta yolcu olarak bulunan eşi ise ağır yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil yoldan uçtu

Kaza, saat 11.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolunun Kovukdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak istikametinden İzmir yönüne seyir halinde olan Ahmet Özen (75) idaresindeki 35 EDR 31 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Ekipler olay yerine sevk edildi

Otomobilin yol kenarına savrulduğunu gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ve eşi, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü kurtarılamadı, eşi yoğun bakımda

Ağır yaralı olarak Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet Özen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Ayşe Özen (75) ise ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazanın nedeni araştırılıyor

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Aracın yoldan çıkmasına hız, dikkatsizlik veya yol koşullarının neden olup olmadığı araştırılıyor.

Bölge halkı üzgün

Kaza haberini alan yakınları ve mahalle sakinleri büyük üzüntü yaşadı. Bölge halkı, söz konusu yol kesiminde daha önce de benzer kazalar yaşandığını belirterek sürücülerin dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.