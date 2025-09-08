Son Mühür - Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı’ndaki resmi törenle kutlandı. Programa Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa milletvekilleri Ahmet Mücahit Arınç ve Şenol Sunat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, belediye yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Manisa Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi çelenkleri Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı’na sunuldu.

“8 Eylül, Manisa’nın küllerinden yeniden doğduğu gündür”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, törende yaptığı konuşmada, “Milli mücadelenin en gurur verici sayfalarından biri 8 Eylül 1922’de Manisa’da yazıldı. Bu tarih yalnızca şehrimizin özgürlüğe kavuştuğu gün değil, milletimizin azim ve kararlılığının dünyaya ilan edildiği gündür. Manisa’mız işgalde yakıldı, yağmalandı ama asla teslim olmadı. 8 Eylül’de şehrimizi düşman işgalinden kurtaran tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum” dedi.

“Emaneti gelecek nesillere taşıyacağız”

Geçmişin fedakarlıklarını hatırlamanın ve geleceğe umutla bakmanın görevleri olduğunu vurgulayan Dutlulu, “Kahramanlarımızı unutmadan, Manisa’yı daha yaşanabilir ve güçlü bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz. Kurtuluştan aldığımız ilhamla, şehrimizi ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıma kararlılığındayız. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gazilerimize uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Halk oyunları ve şiirlerle kutlama

Başkan Dutlulu’nun konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, kurtuluş günü için hazırladığı oyunları sergileyerek programa renk kattı.