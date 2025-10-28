İznik’te son yıllarda yürütülen arkeolojik çalışmalar, kentin tarihi mirasını ortaya çıkaran önemli keşiflerle devam ediyor. Papa 14. Leo’nun 27 Kasım’da İznik’e yapacağı ziyaret öncesi bölgede hareketlilik arttı. Bu süreçte, İznik Gölü’nün tabanında önceki yıllarda bulunan bazilikanın ardından şimdi de 400 metrekarelik dev taban mozaiği gün yüzüne çıktı.

Roma dönemine ait olduğu belirtilen bu taban mozaiği, İznik’in kraliçesi Nicea’ya ait bir sarayın girişinde yer aldığı düşünülüyor. Mozaik alanında yürütülen kazı ve temizlik çalışmaları, İznik Müze Müdürlüğü gözetiminde büyük bir gizlilikle gerçekleştiriliyor. Polis ve zabıta ekipleri, alanın güvenliğini sağlıyor ve bölgeyi 24 saat kontrol altında tutuyor.

Dev taban mozaiği keşfi

Kazılarda ortaya çıkan 400 metrekarelik mozaiğin büyük kısmı ilk kez görüntülendi. Arkeologlar, bu yapının hem sanatsal hem de tarihi açıdan yüksek öneme sahip olduğunu söylüyor. Mozaiğin motif ve detayları üzerinde yapılan incelemeler, dönemin saray mimarisine dair ipuçları veriyor. Yerel halk ve tarihçiler, ortaya çıkarılan eserin İznik’in kültürel zenginliğini daha da ön plana çıkaracağı görüşünde.

Sarayın girişinde olduğu düşünülüyor

Yerel yöneticiler ve mahalle muhtarı Ali Arık, mozaiğin İznik ve bölge adına önemli bir değer taşıdığına dikkat çekiyor. Arık, kazıların ardından mozaiğin genişliği ve benzersizliği sayesinde bakanlığın hızlıca müdahil olduğunu belirtti. Ayrıca, uzmanlar taban mozaiğinin sarayın girişinde yer aldığını düşünüyor ve bu durumun İznik’in tarihi dokusuna katkı sağladığını dile getiriyor.

Papa 14. Leo kimdir?

Papa 14. Leo, ABD’li Kardinal Robert F. Prevost, Papa Fransuva'nın Nisan ayında vefatından sonra Papalığa seçildi. Vatikan’ın İznik’e ilgisi ise, bazilika ve mozaik keşiflerinin ardından kültürel temasların artmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Papa’nın ziyareti, İznik’in uluslararası arenada daha fazla ilgi görmesini sağlıyor.

Teknik detaylar ve güvenlik önlemleri

Kazı alanında 400 metrekarelik bir alanın ortaya çıkarılması, Türkiye’de son yıllarda bulunan en büyük mozaiklerden biri olarak değerlendiriliyor. Alanın korunması için polis ve zabıta ekipleri 24 saat nöbet tutuyor. Geçmiş yıllara göre İznik’te arkeolojik keşiflerin ivme kazanması, ilçenin kültürel ve turistik potansiyelini artırıyor. Tarihi eserin turizme kazandırılması bölgede yeni gelir kapıları açma potansiyeli taşıyor.