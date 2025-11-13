Son Mühür - Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik geniş kapsamlı bir destek programını hayata geçirdi. Bu çerçevede, toplam 15 bin öğrenciye okul çantası ve temel kırtasiye malzemelerinden oluşan setler ulaştırılırken, dağıtımlarda sona gelindi. Belediyenin eğitim desteklerinin yıl boyunca farklı projelerle devam edeceği açıklandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, eğitime verilen desteğin önemine dikkat çekerek, “Geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimine yapılan yatırım, bir kentin geleceğine yapılan en büyük yatırımdır. Hiçbir öğrencimizin temel bir ihtiyaçtan mahrum kalmaması her zaman önceliğimizdir” dedi.

Dağıtımlar titizlikle yürütüldü

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, belirlenen 15 bin öğrencinin okul çantaları ve kırtasiye setleri adreslerine ulaştırıldı. Sosyal Projeler ve Gençlik Şube Müdürü Müjde Günderen, dağıtımların tamamlanmak üzere olduğunu söyleyerek, “Başkanımız Sayın Besim Dutlulu’nun vizyonu doğrultusunda Eğitim Destek Paketleri kapsamındaki diğer çalışmalarımızı da yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

Ailelerden teşekkür

Destekten yararlanan vatandaşlar, verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Hülya Akyıldız: “Sadece eşim çalışıyor, ben çocuklarımla ilgileniyorum. Başvuru yaptıktan sonra destek paketi kapımıza kadar geldi. Çok memnunuz.”

Nurcan Öztürk: “Kiracıyım, asgari ücretle çalışıyorum. Bu kadar kısa sürede böyle bir destek almaktan çok mutlu oldum. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.”

Başkan Dutlulu: “Ailelerin yükünü hafiflettik”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yapılan desteğin önemini şu sözlerle ifade etti: “Hiçbir öğrencimizin temel eğitim ihtiyacından mahrum kalmaması için hızlıca başlattığımız bu çalışmayla 15 bin çanta ve kırtasiye seti desteğini tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen memnuniyet, doğru bir adım attığımızı gösteriyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak fırsat eşitliğini desteklemek ve öğrenci başarısını artırmak için yıl boyunca farklı projelerimizle çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”