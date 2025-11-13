Son Mühür - Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu taşıma standartlarını üst seviyeye taşımak ve vatandaş memnuniyetini artırmak amacıyla kapsamlı bir eğitim programı başlattı. Kooperatifler ve MANULAŞ bünyesindeki yaklaşık bin şoför, üç gün süren yoğun bir programla hizmet kalitesini geliştirmeye yönelik eğitim alıyor.

Toplu ulaşım sürücülerine geniş kapsamlı eğitim

Manisa’da toplu taşıma hizmetlerinde kaliteyi yükseltme hedefi doğrultusunda başlatılan eğitim programı, BESOT Konferans Salonu’nda başladı. “Sürücü ve Sürücü Davranışları Eğitimi”, Manisa merkez ve ilçelerindeki yaklaşık bin şoförü kapsıyor. Eğitimlerde; hizmet standartları, etkili iletişim teknikleri, trafik kurallarına hassasiyet ve nezaket odaklı sürücü davranışları gibi kritik başlıklar ele alınıyor.

Üç gün süren eğitimlere Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı sorumluluğunda toplu taşıma hizmeti veren tüm şoförler dâhil edildi. Eğitimin ilk gününe Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Üstün, MANULAŞ Genel Kurul Başkanı Engin Ermiş, kooperatif başkanları ve çok sayıda sürücü katıldı.

“Şikayetlerde gözle görülür azalma yaşadık”

Programın açılışında konuşan Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Üstün, hayata geçirilen uygulamaların somut sonuçlar verdiğini söyledi. Üstün, şu bilgileri paylaştı: “Merhum Ferdi Başkanımız döneminde başlattığımız ve bir süre ara verdiğimiz bu programı yeniden hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kasım ayı itibarıyla devreye aldığımız ULAKBEL sistemi sayesinde sosyal medya ve belediyeye gelen şikayetleri anlık takip edebiliyor, sorunlara hızlı çözüm üretiyoruz. Bu disiplinli yaklaşım sonucunda toplu taşıma şikayetlerinde belirgin bir düşüş kaydettik.”

Memnuniyet oranı yükseldi

Günlük 160 binin üzerinde yolcu taşındığını vurgulayan Üstün, vatandaş memnuniyetindeki artışı da değerlendirdi: “Yaptığımız saha anketleri, çalışmalarımızın vatandaş tarafından karşılık bulduğunu gösteriyor. Memnuniyet oranı yüzde 40 seviyelerinden yüzde 46’ya yükseldi. Şikayetleri tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil ancak kalıcı ve disiplinli çözümlerle hizmet standartlarını sürekli yükseltiyoruz.”

Engelli erişimi için yeni düzenlemeler yolda

Üstün, hizmet kalitesinin sadece sürücü davranışlarıyla sınırlı olmadığına da dikkat çekti.

Emniyet Müdürlüğü ile durak düzeni ve park alanları konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirterek, otobüslerin engelli rampalarını daha rahat kullanabilmeleri için gerekli düzenlemelerin öncelikli olarak yapılacağını ifade etti.

Başkan Dutlulu: “Daha saygılı ve konforlu ulaşım için çalışıyoruz”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, başlatılan eğitim programına ilişkin açıklamasında kararlılık mesajı verdi: “Manisa’da özel halk otobüsleri de dahil olmak üzere toplu ulaşım hizmetlerinde görev yapan sürücülere yönelik üç gün sürecek ‘Sürücü Davranışları ve İletişim Eğitimi’ programını başlattık. Program kapsamında şoförlere; ayrıcalıklı ve dezavantajlı yolculara yaklaşım, stres yönetimi ve öfke kontrolü, müşteri odaklı hizmet ve trafik güvenliği gibi konular detaylı şekilde aktarılmaktadır. Halkımızın daha konforlu ve daha saygılı bir ulaşım hizmeti alması için çalışmaya devam edeceğiz.”

Amaç: daha güvenli ve vatandaş odaklı bir toplu taşıma

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü eğitim programının, şehirde toplu taşıma hizmetlerinin daha güvenli, konforlu ve vatandaş odaklı bir yapıya kavuşmasını sağlaması hedeflendi.