Son Mühür - Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi’ndeki törene şiir severler yoğun ilgi gösterdi. Gecenin dikkat çeken sürprizlerinden biri, usta müzisyen Vedat Sakman’ın şiir-müzik dinletisi oldu. Sakman, İlhan Berk’in dizelerini kendi besteleriyle buluşturarak izleyiciler için özel bir atmosfer yarattı. Törene Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Büyükşehir ve MASKİ daire başkanları, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak ile İlhan Berk’in oğlu Ahmet Berk katıldı.

Seçici kurul oy birliğiyle belirledi

Ahmet Telli, Şükrü Erbaş, Bedriye Aksakal, Tuğrul Keskin ve Gonca Özmen’den oluşan seçici kurul, 10 Kasım 2025’te gerçekleştirdiği çevrim içi toplantıda oy birliği ile aldığı kararı açıkladı. Kararı okuyan Gonca Özmen, Oğulcan Kütük’ün şiirine ilişkin değerlendirmede şu vurgulara yer verdi:

Şairin, toplumsal ve siyasal çalkantıların ortasında dünyaya sorgulayıcı bir bakış yönelttiği, bu bakışı yeni zamanın diliyle yeniden kurduğu ve okurun zihnini tazeleyen bir şiir evreni oluşturduğu belirtildi. Kütük’ün, ironi ile lirizmi şaşırtıcı bir dengede buluşturduğu ve çağın ruhunu okura sarsıcı bir dille aktardığı ifade edildi.

“Manisa kültür ve sanat şehri olacak”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın törende yaptığı konuşmada, kenti kültür ve sanatla güçlenen bir şehir haline getirmek için kararlılıkla çalıştıklarını söyledi. Aydın, “Merhum Ferdi Başkanımızın başlattığı bu değerli etkinliği, Besim Başkanımızın liderliğinde devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hem İlhan Berk’in mirasını yaşatıyoruz hem de genç şairlere alan açarak edebiyat dünyasına katkı sunuyoruz” dedi.

Törende seçici kurul üyeleri ve İlhan Berk’in oğlu Ahmet Berk de gecenin anlamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Program, Oğulcan Kütük’ün ödül konuşması ve Vedat Sakman’ın dinletisiyle devam etti. Gecenin sonunda seçici kurul üyelerine ve Sakman’a plaket takdim edildi. Genç şair Oğulcan Kütük, kitabını şiir severler için imzalayarak töreni tamamladı.