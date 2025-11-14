Son Mühür - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Turgut Özal Mahallesi’nde yapımı süren Spilkent Toplu Konut, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi şantiye alanını ziyaret ederek inşaat sürecini yerinde inceledi. Şantiye sahasında yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Dutlulu, Spilkent’in Manisa’nın konut ihtiyacına yönelik atılmış en önemli adımlardan biri olduğunu belirtti.

“Kente yeni yaşam alanları kazandırıyoruz”

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen projede inşaat çalışmalarının hızla ilerlediğini söyleyen Başkan Dutlulu, hem bölgeye hem de Manisa geneline modern yaşam alanları kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti. Başkan Dutlulu, proje kapsamında yapımı devam eden örnek konutu da yerinde inceleyerek teknik detayları değerlendirdi.

“Hak sahiplerine konutlarını zamanında teslim edeceğiz”

Alanda yaptığı açıklamada çalışmaların planlanan sürecin önünde ilerlediğini belirten Başkan Dutlulu, şunları söyledi: “Örnek dairede de görüldüğü gibi hem şehir planlamasına hem de yaşam kalitesine uygun bir yapı ortaya çıkıyor. Hak sahiplerimize konutlarını zamanında teslim etmek için var gücümüzle çalışıyoruz.” Başkan Dutlulu, projede emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ederek Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin uygun fiyatlı ve nitelikli konut üretimine yönelik çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.