Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında Demirci ilçe merkezinde 6 kilometrelik, Demirci–Salihli Kılavuzlar arasındaki güzergahta ise 14 kilometrelik sıcak asfalt uygulaması başladı. İlçe merkezindeki uygulama, Nurullah Doğruel Bulvarı’ndan başlayarak Simav çıkışı Necmettin Erbakan Kavşağı istikametine doğru ilerliyor. Çalışmalar kapsamında karayolları ekipleri tarafından yolun yaklaşık 700 metrelik bölümüne istinat duvarı da inşa edildi.

Başkan Kara: “Toplamda 20 kilometreyi vatandaşlarımızla buluşturacağız”

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, sıcak asfalt projesine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmeler sonrası, ilçemizin karayolu ağında yer alan güzergâhlarda sıcak asfalt ve yol yapım çalışmaları başlatıldı.

Demirci–Kılavuzlar hattında ilk sıcak asfaltı, karayolları denetmeni mühendis İbrahim Bey ile birlikte attık. Bu yıl 6 kilometrelik kısmı, önümüzdeki yıl ise kalan 14 kilometrelik bölümü tamamlayarak toplamda **20 kilometreyi sıcak asfaltla buluşturacağız.” Başkan Kara, üç katmanlı sıcak asfaltın toplam kalınlığının 19 santimetre olacağını, bunun 14 santimetresinin bu yıl, aşınma tabakasının ise tüm düzeltmeler tamamlandıktan sonra gelecek yıl uygulanacağını ifade etti.

Selendi yolunda ihale tarihi belli oldu

Başkan Kara, açıklamasının sonunda yarım kalan Selendi karayolu projesine de değindi: “Selendi yolunun ihalesi 21 Kasım 2025’te yapılacak. Amacımız, hem ilçe merkezinde hem de şehirlerarası ulaşım güzergâhlarımızda en yüksek standartta yol ağını oluşturmak.”