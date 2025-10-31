Son Mühür - Manisa Büyükşehir Belediyesi, merhum Başkan Ferdi Zeyrek ve görev sırasında hayatını kaybeden çalışanları anmak için şantiye alanında lokma hayrı düzenledi. Programda 2026 yılının kazasız ve huzurlu geçmesi için dua edildi.

Manisa’da anlamlı anma ve dua programı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, manevi değerleri yaşatmak ve birlik beraberlik duygusunu güçlendirmek amacıyla lokma hayrı gerçekleştirdi. Şantiye alanında düzenlenen hayır, merhum Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek başta olmak üzere, geçmiş yıllarda görev sırasında hayatını kaybeden çalışanların ruhlarına ithaf edildi.

2026 çalışma yılı için dualar edildi

Lokma hayrında, yeni çalışma döneminin kazasız, bereketli ve huzurlu geçmesi için dualar edildi. Programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Kent Estetiği Daire Başkanı Erk Kayabaş, Yeşil Alanlar Bakım ve Uygulamalar Şube Müdürü Kerim Karataş ile belediye personeli katıldı. Etkinlikte merhum Ferdi Zeyrek ve belediye emekçileri rahmetle anıldı, dualar okundu.