Manisa Büyükşehir Belediyesi, atık pillerin doğaya zarar vermeden toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması amacıyla başlattığı çevre kampanyasının tanıtımını gerçekleştirdi. “1 Kilo Pile 1 Fidan” sloganıyla duyurulan etkinliğe vatandaşlar ve öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Tanıtım programına geniş katılım

Fatih Sergi Salonu’nda düzenlenen tanıtım toplantısına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ev sahipliği yaptı. Programa; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç ile çok sayıda daire başkanı, şube müdürü ve CHP’li yöneticiler katıldı.

Kampanyaya özellikle çevre okullarından gelen çocuklar ile Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde eğitim gören miniklerin ilgisi dikkat çekti.

Atık piller fidanlara dönüşüyor

Kampanya kapsamında 1 kilogram atık pil getiren vatandaşlara zeytin fidanı hediye edildi. Böylece hem atık pillerin doğaya vereceği zararın önüne geçilmesi hem de şehrin yeşil alanlarının artırılması hedefleniyor.

Toplanan tüm atık piller, Türkiye’de bu alanda yetkili kuruluş olan TAP tarafından çevreye zarar vermeden geri dönüşüme kazandırılacak.

Başkan Dutlulu: “Manisa’da örnek bir çevre projesi başlattık”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kampanyanın çevre için taşıdığı öneme değindi:

“Atık piller hem toprağa hem suya ciddi zarar veriyor. Bu nedenle bugün burada halkımızla birlikte toplu bir duyarlılık oluşturuyoruz. Manisa olarak bu projeye çok önem veriyoruz. İlçe belediyelerimizle birlikte örnek bir çevre kampanyası yürütüyoruz. Pilleri geri dönüşüme kazandırarak hem toprağımızı hem suyumuzu koruyacağız.”

Fabrikadan 58 kilo pil getirdiler: “Her biri fidan oldu”

Kampanyaya iş yerinden topladığı pillerle katılan Recep Demirhan, kolektif bir çalışma yürüttüklerini belirtti:

“İnternetten kampanyayı görünce arkadaşlarla birlikte fabrikada topladığımız 58 kilo pili getirdik ve 58 fidan aldık. Bu anlamlı kampanya için başkanımıza teşekkür ederiz.”

“Fidanlar bahçemize nefes olacak”

Vatandaşlardan Hayal Vatan, kampanyanın hem çevresel hem de sosyal açıdan değerli olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Topladığımız pilleri getirerek hem bahçemize ağaç olsun hem de atık piller değerlendirilsin istedik. Bu tür kampanyaların devamını diliyorum.”

Ziraat mühendisinden çağrı: “Doğa bizim için bir nimet”

Kampanyaya katılan Ziraat Mühendisi Sultan Gemici, yıllardır atık pil biriktirip geri dönüşüm noktalarına teslim ettiğini vurguladı:

“Zeytin fidanlarını alıp bahçeme dikeceğim. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Herkese doğayı koruma çağrısı yapıyorum; unutmamalıyız ki doğa bizim için büyük bir nimet.”

Soma’dan 96 kilo pil: “Çocuklar biriktirdi, fidanlar geleceğe kalacak”

Kampanyaya Soma’dan katılan Serkan Çevik, çocuklarıyla birlikte yıllardır biriktirdikleri pilleri teslim etti:

“Çocuklarımın ilkokuldan beri biriktirdiği piller toplamda 96 kilo geldi. Bu fidanları bahçemize dikeceğiz ve gelecek nesillere aktaracağız.”