Manisa’nın Alaşehir ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yasaklı madde ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sokak çalışmasıyla tespit edildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde yasaklı madde satışıyla ilgili yürüttüğü saha çalışmalarında Barış Mahallesi’ndeki bir adresi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takipte, adreste yasaklı madde ticareti yapıldığı yönünde bulgular elde edildi.

İkamete operasyon düzenlendi

Ekipler, şüpheli N.E. (34) ile bağlantılı olduğu belirlenen ikamete operasyon düzenledi. Operasyon sırasında hem evde hem de şüphelinin üzerinde detaylı arama yapıldı.

Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Aramada farklı türlerde yasaklı maddeler ele geçirildi.

Mahkeme tutuklama kararı verdi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.E., “yasaklı madde imal ve ticareti” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.