Manisa’nın Salihli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Son operasyonda ağır cezalardan hükümlü dört kişi kıskıvrak yakalandı.
16, 12, 10 ve 7 yıl kesinleşmiş hapis cezaları vardı
Ekiplerin koordineli takibi sonucunda;
- M.Ş. hakkında 16 yıl,
- E.Ö. hakkında 12 yıl,
- H.C.K. hakkında 10 yıl,
- A.K. hakkında ise 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Zanlıların yağma, rüşvet, hırsızlık ve farklı suçlardan çok sayıda arama kararı olduğu bildirildi.
Zanlılar cezaevine gönderildi
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Operasyonlar devam edecek
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü, aranan şahıslara yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.