Manisa’nın Kula ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza yağış sonrası kaygan yolda meydana geldi
Kaza, saat 16.00 sıralarında Kula Eski Selendi Yolu Ahmetli Mahallesi Karagöl mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S. (37) idaresindeki 45 RA 3618 plakalı açık kasa kamyonet ile F.A. (42) yönetimindeki 48 UT 748 plakalı otomobil, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı.
Bir yolcu olay yerinde hayatını kaybetti
Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Sevgi Altınbaş (40) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada otomobil sürücüsü F.A. ile kamyonet sürücüsü A.S. yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.
Trafik bir süre tek yönden sağlandı
Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Bir süre tek yönlü sağlanan ulaşım normale döndü.
Soruşturma başlatıldı
Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, güvenlik güçlerinin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.