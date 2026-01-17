Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 79 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Kaza, İzmir–Ankara Karayolu üzerinde yaşanan bir kez daha dikkati çekti.

Kaza Sevilen Otel Kavşağı’nda meydana geldi

Olay, saat 15.30 sıralarında Sevilen Otel Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tali yoldan ana yola çıkan Mehmet Başakbaskın yönetimindeki 45 UC 088 plakalı traktör ile Ankara istikametinden İzmir yönüne seyir halinde olan İdris Pehlivan (79) idaresindeki 59 ZH 793 plakalı otomobil çarpıştı.

Otomobilde sıkıştı, itfaiye kurtardı

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü İdris Pehlivan araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, titiz bir çalışma sonucu Pehlivan’ı sıkıştığı yerden çıkardı.

Yaralının durumu ciddiyetini koruyor

Ağır yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgilere göre Pehlivan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek için bölgede inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.