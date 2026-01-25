Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde sabah saatlerinde yürekleri burkan bir olay meydana geldi. Birlikte yaşadığı oğlunu uyandırmak için odasına giren yaşlı anne, evladının cansız bedeniyle karşılaştı.

Şehzadeler’de anne acısıyla sarsıldı

Olay, Manisa’nın merkez ilçelerinden Şehzadeler’e bağlı Nurlupınar Mahallesi 344 Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 78 yaşındaki Zühre Şah, aynı evi paylaştığı 52 yaşındaki oğlu Sezgin Şah’ın uzun süre odasından çıkmaması üzerine durumdan şüphelendi. Oğlunu kontrol etmek amacıyla yatak odasına giren talihsiz anne, Sezgin Şah’ı yatağında hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi

Oğlunun tepki vermemesi üzerine büyük bir panik yaşayan Zühre Şah, vakit kaybetmeden durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Gelen acil yardım çağrısı üzerine belirtilen adrese kısa sürede polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Eve giren sağlık görevlilerinin yaptığı ilk tetkik ve kontroller sonucunda, 52 yaşındaki Sezgin Şah’ın hayatını kaybettiği kesinleşti.

Cansız beden Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından, Şah’ın naaşı kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Yaşlı annenin büyük bir üzüntü yaşadığı olayla ilgili incelemeler devam ederken, mahalle sakinleri acı haberle yasa boğuldu. 52 yaşındaki adamın ani ölümü, yapılacak olan otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak.