Son Mühür - Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), doğa bilinci oluşturmak amacıyla öğrencileri doğayla buluşturmaya devam etti. Cumhuriyet İlkokulu 3’üncü ve 4’üncü sınıfta eğitim gören 90 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde Çıkrıkçı Mevkisi’nde düzenlenen etkinliğe katıldı.

5 kilometrelik parkurda hem eğitim hem keyif

Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert liderliğinde, rehberler Bayram Ali Çelikten, İbrahim Ötgün ve Şener Hançer eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte öğrenciler yaklaşık 5 kilometrelik parkuru tamamladı. Etkinlik boyunca çocuklara doğayı sevmenin ve korumanın önemi anlatıldı. Yürüyüş, eğitici olduğu kadar eğlenceli bir deneyime dönüştü.

Küpyar’ın oluşumu anlatıldı

Yürüyüş sırasında Orhan Mert tarafından, Turgutlu’nun doğal güzellikleri arasında yer alan Küpyar’ın oluşum süreci hakkında bilgi verildi. Öğrenciler, doğayı yakından tanıma ve çevresel farkındalık kazanma fırsatı buldu.

Çevre duyarlılığı örneği

Etkinliğin sonunda ise çevre temizliği yapıldı. Doğaya bırakılan çöpler öğrenciler tarafından toplanarak çevre duyarlılığına dikkat çekildi.

“Benzer etkinlikler sürecek”

Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, çocuklara doğa sevgisi ve çevre bilinci kazandırmanın önemine vurgu yaptı. Öğrencilerin etkinliğe gösterdiği ilginin memnuniyet verici olduğunu belirten Mert, çocukların doğayla iç içe olmalarının ruhsal ve fiziksel gelişimleri açısından büyük katkı sunduğunu ifade etti.