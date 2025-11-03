Son Mühür- Modern tıbbın en ileri imkânlarını Manisa ve Ege Bölgesi halkıyla buluşturan Manisa Şehir Hastanesi, hasta güvenliği, ulaşılabilirlik ve üstün hizmet kalitesi odaklı anlayışıyla 7. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyor. 2018 yılında hizmete giren kurum, kısa sürede bölgenin sadece bir hastanesi değil, bilimin rehberliğinde ilerleyen, insanın merkezde olduğu bir sağlık üssü haline geldi.

Kapasite ve kalite uluslararası standartlarda

Hizmete ilk başladığı dönemde 558 yatak kapasitesine sahip olan Manisa Şehir Hastanesi, dinamik büyüme stratejisiyle fiziki ve hizmet kapasitesini hızla artırarak yatak sayısını 585’e çıkardı. Bugün yaklaşık 2.475 kişilik geniş bir profesyonel kadroyla Manisa ve çevre illere kesintisiz, nitelikli ve güvenilir sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Hastanenin kalite yolculuğundaki başarısı ise TÜSKA tarafından akredite edilen Türkiye’nin 5. kamu hastanesi unvanını almasıyla uluslararası düzeyde tescillenmiş oldu.

7 yılda insan hayatına dokunan dev rakamlar

Manisa Şehir Hastanesi, geride kalan 7 yıl boyunca sağlık hizmetlerinde ulaştığı kapasiteyi etkileyici rakamlarla ortaya koyuyor. Kuruluşundan bu yana toplam 9.635.411 poliklinik hastasına hizmet veren hastane, 2.305.430 acil servis başvurusuna hızlı müdahale sağladı ve 255.934 yatan hastanın tedavisini başarıyla tamamladı. Bu dönemde 149.863 ameliyat gerçekleştirilirken, kardiyoloji alanında 1.433 kalp bypass ve 28.899 anjiyo işlemi ile binlerce kişiye yeniden yaşam umudu verildi. Onkoloji tedavisinde 104.209 kemoterapi ve 253.391 radyoterapi seansı, yaşam destek hizmetlerinde ise 66.355 diyaliz seansı başarıyla uygulandı. Ayrıca, 31.588 doğum ile yeni hayatların ilk nefeslerine tanıklık edildi.

İleri düzey tıp merkezleriyle bölgesel referans oldu

Hastanenin ileri düzey tıp merkezleri, Ege Bölgesi’nde fark yaratıyor. Nörolojik acillerde kritik rol üstlenen İnme Merkezi, 7 yılda 82 hastaya zamanında ve etkili müdahaleyle hayat kazandırdı. Yeni kurulan ERCP Ünitesi ise, ileri endoskopik işlemlerde, özellikle safra yolu ve pankreas hastalıklarında yüksek başarı oranlarına ulaşarak kısa sürede referans merkezi konumuna yükseldi.

Sağlık hizmetlerinin çeşitliliğini artıran diğer bir yenilik ise, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) Merkezi oldu; bu merkez 600 hastaya bilimsel temelli alternatif tedavi olanağı sundu. Ayrıca, Kemoterapi Ünitesi’ne entegre edilen tam otomatik ilaç hazırlama sistemi ile hizmet kalitesi ve hasta güvenliği en üst seviyeye çıkarıldı.

Gelecek vizyonu: Dijitalleşme ve yeni hizmet birimleri

Manisa Şehir Hastanesi, geleceğe yönelik vizyonunda da yenilikçi rolünü sürdürmeyi hedefliyor. Dijital Hastane Dönüşümü Projesi ile yapay zekâ destekli sistemlere geçiş planlanırken, uluslararası hasta kabulü ile sağlık turizminde de aktif bir rol üstlenilmesi amaçlanıyor. Ek olarak, Tüp Bebek Merkezi ve Uyku Merkezi gibi yeni ve hayati hizmet alanlarının en kısa sürede hastane bünyesine kazandırılması hedefleniyor.

Başhekim Uzm. Dr. Serkan Saka, 7 yıllık başarıyı değerlendirirken, "Bu akreditasyon ve hizmet kapasitemiz; hekiminden hemşiresine, tüm çalışma arkadaşlarımızın ortak emeğinin ve inancının eseridir. Manisa Şehir Hastanesi, 7 yıldır yalnızca tedavi eden değil, aynı zamanda güven veren ve umut aşılayan bir kurum olmayı başarmıştır. İyi ki buradayız, iyi ki Manisa’nın sağlığına nefes oluyoruz," sözleriyle gururunu dile getirdi.