Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde öğrenci taşıyan bir minibüste çıkan yangın paniğe yol açtı. Kısa sürede büyüyen alevler, yakındaki otomobile sıçradı. Olayda can kaybı yaşanmazken iki araç da hurdaya döndü.

Sabah saatlerinde korkutan yangın

Olay, sabah 07.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Türkmen Yolu üzerinde gerçekleşti. 45 J 6535 plakalı öğrenci servisinin şoförü, okula gitmek üzere öğrenci almak için yol kenarında durduğu sırada araçtan dumanlar yükseldiğini fark etti.

Şoför, paniğe kapılmadan servisteki öğrencileri hemen tahliye etti. Ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi.

Alevler park halindeki otomobile sıçradı

Motor kısmından yükselen duman kısa sürede büyüyerek alevlere dönüştü. Alevler, servis aracının yanında park halinde bulunan elektrikli otomobili de etkisi altına aldı.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin yoğun çabası sonucunda yangın çevre binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangında hem öğrenci servisi minibüsü hem de elektrikli otomobil kullanılamaz hale geldi. Alevlerden etkilenen yakınlardaki bir kafenin tentelerinde de hasar oluştu.

Facia ucuz atlatıldı

Yangın sırasında serviste bulunan öğrencilerin, şoförün dikkati sayesinde zamanında tahliye edilmesi olası bir facianın önüne geçti. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Bölgedeki vatandaşlar, yangını kısa süreli panikle izlerken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler tamamen söndürüldü.