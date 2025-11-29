Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir takip edilen yasa dışı bahis yapılanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Manisa merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

420 hesap ve 16 kripto cüzdanda milyonluk para trafiği

Ekipler, soruşturma kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan 420 banka ve elektronik para hesabı ile 16 kripto para cüzdanı üzerinde kapsamlı inceleme yaptı. Yapılan analizlerde şüpheli hesaplarda 600 milyon TL’yi bulan işlem hacmi tespit edildi. Soruşturmanın, 7258 SKM, TCK 220, TCK 282 ve 6136 SKM kapsamında yürütüldüğü açıklandı.

Eş zamanlı operasyon: 23 yakalama, 3 firari için arama kararı

25 Kasım’da gerçekleştirilen operasyon kapsamında 23 şüpheli yakalanırken, yurt dışında bulunan 3 kişi için yakalama kararı çıkarıldı. Operasyon sırasında şüphelilere ait 49 banka/elektronik para hesabı ile 8 kripto para cüzdanına el konuldu, hesaplara bloke işlemi uygulandı.

5 tutuklama, 12 adli kontrol, 6 serbest bırakma

28 Kasım 2025 tarihinde mevcutlu şekilde adliyeye sevk edilen şüphelilere ilişkin süreç tamamlandı.

- 6 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı,

- 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı,

- 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

