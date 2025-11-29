Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Pendikspor, taraftarı önünde ağırladığı Manisa FK’yı son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Mücadelede uzun süre gol sesi çıkmazken, Pendikspor bitime saniyeler kala skoru lehine çevirdi.

Pendikspor üst direkte takıldı

Karşılaşmanın 10. dakikasında ev sahibi ekip maçın ilk tehlikesini yarattı. Bekir Karadeniz’in uzak mesafeden çektiği şut kaleci Vedat tarafından güçlükle çelindi. Dönen topu ceza sahası sol çaprazında karşılayan Wilks’in bekletmeden yaptığı vuruş ise üst direkten oyun alanına döndü.

Wilks ikinci fırsatı da kaçırdı

Pendikspor 25. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Ahmet Karademir’in sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Vedat topu yeniden çeldi. Devam eden pozisyonda Wilks'in kale önünde bekletmeden yaptığı şut bu kez direğin üzerinden auta çıktı.

Diony'nin kafası çerçeveyi bulmadı

İkinci yarıya etkili başlayan Pendikspor, 47. dakikada önemli bir pozisyon daha yakaladı. Burak Süleyman’ın sol kanattan yaptığı ortaya yükselen Diony’nin kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.

Denic perdeyi 90. dakikada açtı

Maçın kader anı 90. dakikada geldi. Manisa FK savunmasının uzaklaştıramadığı topu Thuram, ceza sahası dışındaki Denic’e bıraktı. Denic’in ceza yayı gerisinden gönderdiği sert şut ağlarla buluştu ve Pendikspor 1-0 öne geçti.

Vedat’ın hatası skoru belirledi

Mücadelenin 90+5. dakikasında Pendikspor farkı ikiye çıkardı. Toure'nin kaleciye dönük pasında Vedat meşin yuvarlağı ıskaladı. Pozisyonu takip eden Thuram, topu boş kaleye göndererek maçın skorunu tayin etti: 2-0

