Manisa, düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde gerçekleşen etkinlikte çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı yer aldı.

Törenlerde Şiirler ve Halk Oyunları

Törende öğrenciler tarafından vatan ve bağımsızlık temalı şiirler okundu. Ayrıca Ege yöresine özgü halk oyunları sahnelendi, izleyiciler büyük beğeni gösterdi.

Belediye Başkanı Dutlulu’dan Kurtuluş Mesajı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaptığı konuşmada, “Bugün, tarihimizin en şanlı sayfalarından birini; güzel şehrimiz Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümünü gururla ve minnetle kutluyoruz. 8 Eylül 1922, sadece şehrimizin özgürlüğe kavuştuğu tarih değil, milletimizin azim ve kararlılığının ilan edildiği gündür” dedi.

Protokol Katılımı

Törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, gaziler ve siyasi parti temsilcileri katıldı.