Son Mühür - Turgutlu Belediyesinin bu yıl 5’incisini düzenleyeceği Yağlı Güreşler için geri sayım başladı. Türkiye’nin dört bir yanından ünlü başpehlivanların katılacağı organizasyon, 5 Ekim Pazar günü Irlamaz Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilecek.

Başkan Akın hazırlıkları yerinde inceledi

Büyük organizasyon öncesinde Irlamaz Rekreasyon Alanı Amfitiyatro, er meydanına dönüştürüldü. Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri, Kültür ve Sosyal İşler ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri alanda yoğun mesai harcadı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, hazırlıkları yerinde inceleyerek ekiplere kolaylıklar diledi. İncelemelerde Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bülent Gökmen ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Emrah Kanık da hazır bulundu.

300’den fazla pehlivan er meydanına çıkacak

Türkiye’nin en ünlü ve altın kemerli başpehlivanlarının yanı sıra 300’den fazla pehlivanın kıran kırana mücadele edeceği güreşler, 5 Ekim Pazar günü saat 10.00’da başlayacak. Gün boyu sürecek müsabakalarla Turgutlu, hem sporun hem de geleneksel kültürün en coşkulu buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak.

“Binlerce yıllık geleneği yaşatıyoruz”

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, organizasyona tüm vatandaşları davet ederek şu ifadeleri kullandı: “Turgutlu’muz, bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanından gelecek pehlivanları ağırlayacak. Binlerce yıllık bir geleneği yaşatmanın gururunu yaşıyoruz. Beşincisini düzenleyeceğimiz güreş organizasyonumuza tüm halkımızı davet ediyor, er meydanında kol bağlayacak pehlivanlarımıza şimdiden başarılar diliyorum.”