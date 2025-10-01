Manisa’nın Kula ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Meclisi üyeleri Semra Gündüz ve Hilal Çetinkaya, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. İki isim bundan sonraki süreçte görevlerine bağımsız meclis üyesi olarak devam edecek.

Toplantıya katılmadılar, ardından istifa ettiler

Kula Belediye Meclisi toplantısı öncesinde mazeret dilekçesi sunarak oturuma katılmayan Gündüz ve Çetinkaya, aldıkları kararı kamuoyuyla paylaştı. CHP’den ayrıldıklarını duyuran meclis üyelerinin istifası, ilçedeki siyasi dengeleri de etkiledi.

Meclis dağılımı değişti

İstifaların ardından Kula Belediye Meclisi’ndeki yeni dağılım şu şekilde oluştu:

CHP: 7 üye

MHP: 4 üye

AK Parti: 2 üye

Bağımsız: 2 üye

Bu tabloyla birlikte bağımsız üyelerin meclisteki konumunun daha da önem kazandığı ifade ediliyor.

Resmi açıklama yapılmadı, kulislerde parti içi anlaşmazlık iddiası

Semra Gündüz ve Hilal Çetinkaya’nın istifasına dair resmi bir gerekçe açıklanmazken, kulislerde parti içi anlaşmazlıkların etkili olduğu öne sürüldü.

Bağımsız üyelerden beklenti

CHP’den ayrılan iki meclis üyesinin, önümüzdeki süreçte bağımsız olarak meclis çalışmalarına nasıl bir katkı sağlayacakları merak konusu oldu. İlçedeki siyasi çevreler, Gündüz ve Çetinkaya’nın alacakları tutumun, belediye meclisi kararlarında belirleyici olabileceğini dile getiriyor.