Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen ve bir kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazası, ne yazık ki ölümle sonuçlandı. Tır ile traktörün çarpışması sonucu ağır yaralanan traktör sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan bu acı olay, bölgede trafik güvenliği konusunu yeniden gündeme getirdi.

Traktör hurdaya döndü

Feci kaza, Salihli'nin kritik noktalarından olan İzmir-Ankara D300 Karayolu Değirmen Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 76 yaşındaki Hüsnü Sevinç idaresindeki 45 RH 824 plakalı traktör, Kurşunlu yönüne doğru ilerlerken, Kula istikametine seyir halinde olan O.A. yönetimindeki 06 SFE 02 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti öylesine büyüktü ki, traktör demir yığınına dönerek hurdaya çıktı.

Kaza sonrası traktörde sıkışan sürücü Hüsnü Sevinç, olay yerine hızla ulaşan sağlık ve polis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından acilen ilçe merkezindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Ancak durumu ciddiyetini koruduğu için daha ileri tedavi amacıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne nakledildi. Yaşlı sürücü, doktorların yoğun çabalarına ve tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşam savaşını kaybetti.

Tır sürücüsü tutuklandı

Kazada hayatını kaybeden 5 çocuk babası Hüsnü Sevinç'in vefat haberi, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Sevinç'in cenazesi, Atatürk Mahallesi'ndeki Hz. Hamza Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Caferbey Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bölge sakinleri, özellikle kavşaklarda traktör gibi yavaş seyreden tarım araçlarının güvenliği için ek önlemler alınması gerektiğini bir kez daha dile getirdi.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan tır sürücüsü O.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, tır sürücüsü hakkında tutuklama kararı vererek şahsı cezaevine gönderdi. Yaşanan bu olay, karayollarında hız ve dikkatin hayati önemini bir kez daha hatırlatırken, traktör ve tır gibi farklı hız ve ağırlıktaki araçların karıştığı kazaların önüne geçilmesi için denetimlerin artırılması bekleniyor.