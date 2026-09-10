Son Mühür / Türkiye genelinde olduğu gibi Manisa’da da farklı alanlarda vatandaşlara sağlık hizmeti sunan çalışanlara yönelik yeni bir sendika yapılanması başladı. Yenilikçi Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası’nın Manisa il genelindeki örgütlenme çalışmalarını Ozan Ağzıballı üstlendi.

Sendikanın Manisa’daki teşkilatlanma süreci kapsamında önemli bir ziyaret de gerçekleştirildi. Genel Başkan Metin Memiş, genel başkan yardımcıları, Manisa İl Temsilcisi Ozan Ağzıballı ve teşkilat mensuplarından oluşan heyet, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü’nü ziyaret ederek İl Sağlık Müdürü M. Fatih Zeren, Personel Hizmetleri Başkanı A. Alperen Akdinç ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Yüksel Polat ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmede sağlık çalışanlarının çalışma koşulları, personelin beklentileri ve sağlık hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Samimi, yapıcı ve verimli bir atmosferde gerçekleşen toplantıda karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.

“Çözüm ortağı olacağız”

Yenilikçi Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Manisa İl Temsilcisi Ozan Ağzıballı, sağlık çalışanlarının özlük haklarına dikkat çekerek, “Ülkemizdeki sağlık çalışanları yeterince özlük haklarını alamıyor. İşte bu aşamada biz onlar için çözüm ortağı olacağız. Dertlerine çözüm yönünde deva olacağız” ifadelerini kullandı.

Ağzıballı, sendikanın temel yaklaşımının çalışanların haklarını savunmak olduğunu belirterek, “Çalışanın hakkını sonuna kadar savunacağız” dedi.

Ziyaretin ardından sendika heyeti, sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümüne yönelik gösterilen yakın ilgi, yapıcı yaklaşım ve çözüm odaklı anlayış nedeniyle Manisa İl Sağlık Müdürü M. Fatih Zeren ve kurum yöneticilerine teşekkür etti. Sendika yönetimi, kurumlar ile çalışan temsilcileri arasında kurulacak sağlıklı ve güçlü iletişimin hem sağlık hizmetlerinin kalitesine hem de çalışanların çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacağına dikkat çekti.