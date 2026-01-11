Son Mühür - MASKİ Genel Müdürlüğü, yerleşim alanlarında can ve mal güvenliğini artırmak amacıyla dere yatakları, sulama ve yağmur suyu kanalları ile yol kenarlarında kapsamlı çalışma başlattı. Saha incelemeleri sonucu risk oluşturan noktalar tespit edildi. Bu alanlara dayanıklı ve uzun ömürlü korkuluklar yerleştirildi, dere ıslah uygulamaları hayata geçirildi.

Toplamda yaklaşık 12 kilometrelik hattı kapsayan proje kapsamında bazı mahallelerde çalışmalar tamamlandı, bazı bölgelerde ise uygulamalar planlama doğrultusunda devam etti.

“Amaç kazaların önüne geçmek”

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Kontrol Mühendisi Müjde Aparı, il genelindeki muhtelif derelerde korkuluk tamiratı ve yeni imalat çalışmalarının başlatıldığını belirtti. Aparı, mahalle muhtarlarından gelen talepler doğrultusunda riskli bölgelerin programa alındığını, ekiplerin sahada çalışmalarını hızla sürdürdüğünü ifade etti.

Muhtarlardan ve vatandaşlardan destek

Karaali Mahalle Muhtarı Metin Yardımcı, mahallelerinden geçen derede daha önce ıslah çalışmasının tamamlandığını, ancak bazı noktalarda korkuluk eksikliği ve tamirat ihtiyacı bulunduğunu aktardı. Yapılan taleplerin kısa sürede karşılık bulduğunu belirten Yardımcı, mahalle sakinleri adına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya ve MASKİ ekiplerine teşekkür etti.

“Çocuklar için tehlike ortadan kalktı”

Barbaros Mahallesi sakinlerinden Uğur Yılmaz, özellikle kış aylarında dere çevresinin ciddi risk oluşturduğunu belirtti. Yapılan çalışmalarla güvenlik önlemlerinin güçlendiğini, çevre kirliliğinin de önüne geçildiğini ifade etti.

Mahalle sakinlerinden Ercan Yılmaz ise uygulamaların hem güvenlik hem de temizlik açısından önemli olduğunu vurgulayarak çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.