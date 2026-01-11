Yangın, Şehzadeler ilçesi Peker Mahallesi’nde 1605 ve 1701 sokaklara cephesi bulunan bir oyun salonunda sabah saatlerinde çıktı. İş yerinin ön cephesinden yoğun duman yükselirken, arka sokağa bakan bölümden çıkan alevler apartmanın ikinci kat seviyesine kadar ulaştı. Alevleri gören mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.

İtfaiye dar sokaklarda güçlük yaşadı

İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Dar sokaklar ve çift taraflı park edilen araçlar nedeniyle ekipler olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Yangın sırasında iş yeri önünde park halindeki bir araç da alevlerin sıçrama tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

1 saatte kontrol altına alındı

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alındı. Oyun salonunda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.