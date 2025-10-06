Manisa İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Değerlendirme Toplantısı, kentin afet risklerini masaya yatırdı. Vali Vahdettin Özkan’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katılan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Manisa'nın afet tehlikelerini bünyesinde en çok barındıran illerden biri olduğunu belirterek, özellikle deprem riskine dikkat çekti. Prof. Dr. Tatar, Manisa'nın merkezinden geçen aktif fay hattı üzerinde yer alan yaklaşık 2 bin binanın deprem sarsıntısından bağımsız olarak yüzey faylanması tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu söyledi. Genel Müdür, 6 Şubat depremlerinin acısının ardından risk azaltma çalışmalarının "mış gibi" yapılmaması, gerçek ve somut adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.

Vali Özkan: Müdahaleden önce riski azaltmak esas

Toplantının açılış konuşmasını yapan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, afetlere müdahale noktasında yüksek bir toplumsal refleks olduğunu ancak asıl başarının afet olmadan önce riskleri bertaraf etmekte yattığını belirtti. Özkan, Manisa'da uygulanan İRAP sayesinde orman yangınlarında elde edilen başarıları örnek gösterdi. Özellikle orman yangınlarına karşı geliştirilen ön müdahale ekibi uygulamasının önemine değinen Vali, itfaiye ve hava araçları gelmeden önce ilk 10 dakikada yapılan yerel müdahalelerin büyük bir fark yarattığını vurguladı.

Orman yangınlarının yüzde 78’i erken müdahaleyle önledi

Vali Özkan, 14 Temmuz'da devreye giren risk azaltma eylem planı kapsamında, 1027 kişilik ön müdahale ekipleri sayesinde elde edilen somut başarıyı rakamlarla açıkladı: "Sahada 143 tane yangın çıktı. Bunların 114 tanesi bizim bu ön müdahale ekipleri tarafından söndürüldü. Orman yangınlarının yüzde 78’i bu riski azaltma eylem planı sayesinde söndürülmüş oldu." Bu sonuçların, sistematik planlamanın ve yerel kapasite oluşturmanın müdahaleden çok daha etkili olduğunu kanıtladığını ifade etti.

Prof. Dr. Tatar: Manisa çok farklı değil, deprem bizi ürkütüyor

AFAD Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Manisa'nın kütle hareketleri, meteorolojik afetler, endüstriyel kazalar ve deprem dahil olmak üzere 11 farklı afet türü barındırdığını dile getirdi. Ancak bu riskler arasında depremin kendilerini en çok ürküten tehlike olduğunu kaydetti. Tatar, 6 Şubat depreminde yaşanan büyük kayıpları hatırlatarak, Manisa'nın şehir merkezinden geçen "Manisa Fayı" üzerinde yer alması ve göreceli olarak zayıf zemin üzerinde bulunması nedeniyle büyük bir risk altında olduğunu vurguladı. Tatar, yaklaşık 2 bin binanın doğrudan fay kırığından etkilenebileceği uyarısında bulunarak, risk azaltma çalışmalarında samimiyet ve somut sonuç odaklı olunması gerektiğini söyledi.

Başkan Dutlulu: Kentsel dönüşüm şart

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Besim Dutlulu ise belediyelerin afet yönetiminde kilit kurumlar olduğunu belirterek, en önemli konunun mevcut yapı stoku olduğunu söyledi. Deprem risk haritasının "kıpkırmızı bir tablo" gösterdiğini ifade eden Dutlulu, 2000 yılından önce yapılan tüm binaların risk taşıdığını ve bu yapıların kentsel dönüşümle yenilenmesinin devlet ve belediyelerin en büyük sorumluluğu olduğunu belirtti. Toplantı, ilgili kurum ve kuruluşların sunumları ile devam ettikten sonra soru-cevap bölümüyle sona erdi.