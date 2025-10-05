Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Musa Urgancı (66) yaşamını yitirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza akşam saatlerinde meydana geldi

Kaza, akşam saatlerinde Ahmetağa Mahallesi yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaşehir yönünden Sarıgöl istikametine ilerleyen Musa Urgancı yönetimindeki motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan E.G. yönetimindeki 07 BAR 287 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Urgancı ağır şekilde yaralandı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü Musa Urgancı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Urgancı’nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Sarıgöl Devlet Hastanesi morguna, ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Sürücü gözaltına alındı

Kazaya karışan otomobil sürücüsü E.G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırıldığı bildirildi. Yetkililer, kazanın trafik ve hız ihlali nedeniyle meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.