Son Mühür - Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede başlattığı sıcak asfalt seferberliğini sürdürüyor. Kırkağaç’ta başlatılan çalışmalar kapsamında 4 farklı sokağa toplam 5 bin ton asfalt serilerek 2 bin 700 metre uzunluğunda yeni yol kazandırılacak.

4 sokakta 5 bin ton asfalt serimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç Belediyesi iş birliğiyle ilçede kapsamlı sıcak asfalt çalışmaları başlattı.

Şair Eşref Mahallesi 70. Sokak’ta tamamlanan ilk etapta yaklaşık 3 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

Tevfikiye Mahallesi’nin 17, 72 ve 56. Sokaklarında yapılacak çalışmalar öncesinde kilit parke taşlarının söküm işlemleri başlatıldı.

Projeyle birlikte 4 sokakta 5 bin ton asfalt kullanılacak ve 2 bin 700 metre uzunluğunda yeni yol ilçeye kazandırılacak.

“Bahanelere sığınmadan çalışacağız”

Sıcak asfalt çalışmalarının tamamlandığı 70. Sokak’ta incelemelerde bulunan Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, yapılan çalışmalar hakkında Manisa Büyükşehir Belediyesi Şantiyeler Koordinatörü Fatih Nakışçı’dan bilgi aldı.

Başkan Dönmez, konuşmasında merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i rahmetle andı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun hizmet anlayışını sürdürdüğünü belirtti:

“Hem Büyükşehir hem de ilçe belediyemizin destekleriyle Kırkağaç için elimizden geleni yapıyoruz. Bahanelere sığınmadan, elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Her şey Manisa’mız, her şey Kırkağaç’ımız için. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Besim Dutlulu’ya desteklerinden dolayı teşekkür ederim.”

“Kırkağaç için 5 bin ton asfalt planlandı”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Şantiyeler Koordinatörü Fatih Nakışçı, ilçedeki asfalt çalışmalarının planlı şekilde sürdüğünü belirtti: “Yol Şube Müdürlüğü olarak Kırkağaç 70. Sokak’ta yaklaşık 3 bin ton sıcak asfalt serimi tamamlandı. Başkanımız Besim Dutlulu’nun talimatıyla 17, 72 ve 56. Sokaklarda da asfalt serimi yapılacak. Toplamda 5 bin ton asfaltla Kırkağaç’ın yolları yenilenecek. Manisa genelinde güvenli ve konforlu ulaşım için çalışmalarımız sürecek.”

Konforlu ve güvenli ulaşım hedefi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde başlattığı sıcak asfalt programı kapsamında ulaşım standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. Ekipler, 17 ilçede eş zamanlı yürütülen çalışmalarla bozuk zeminleri yenileyerek, modern ve uzun ömürlü yolları vatandaşların hizmetine sunacak.