Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, haklarında uzun süreli kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü düzenlenen operasyonlarla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aranan şahıslara yönelik özel çalışma

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan saha ve istihbarat çalışmaları sonucunda iki farklı ilçede eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Yunusemre’de 25 yılı aşkın cezası bulunan hükümlü yakalandı

Yunusemre ilçesine bağlı 50. Yıl Mahallesi Horozköy Caddesi üzerinde yakalanan İ.S. isimli şahsın yapılan sorgulamasında, “nitelikli yağma” suçundan 25 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Şehzadeler’de 12 yıl hapisle aranan şahıs ele geçirildi

Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesi’nde yakalanan N.K. isimli firari hükümlünün ise farklı ağır ceza mahkemelerince verilen toplam 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. N.K.’nin “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından arandığı öğrenildi.

Cezaevine gönderildiler

Her iki hükümlü de emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Firariler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Mücadele kararlılıkla sürüyor

Yetkililer, kamu düzenini bozan ve hakkında kesinleşmiş cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

