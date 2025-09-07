West Ham United'dan kiralık olarak Fenerbahçe'ye katılan Edson Alvarez, Meksika Milli Takımı'nın kaptanı olarak sahaya çıktı. Karşılaşmanın ilk dakikalarında topsuz alanda aniden kendisini yere bırakan tecrübeli oyuncu, hemen kenar yönetimine işaret etti. Saha içindeki ilk müdahalenin ardından oyuna devam edemeyeceği anlaşılan Alvarez, yerini bir başka futbolcuya bırakarak sahayı yürüyerek terk etti.

Gözler Sağlık Kontrolünde

Meksikalı futbolcunun sakatlığının ciddiyeti, yapılacak detaylı sağlık kontrollerinin ardından netlik kazanacak. Fenerbahçe yönetimi ve sağlık ekibi, Alvarez'in durumuyla ilgili son gelişmeleri yakından takip ederken, camiada oyuncunun durumu hakkında yapılacak resmi açıklamalar bekleniyor.