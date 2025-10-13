Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, yürüttükleri titiz çalışma sonucunda bir evde çok sayıda tarihi eser ve ruhsatsız silah ele geçirdi.

Şüpheliye operasyon düzenlendi

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torunlu Mahallesi’nde yaşayan M.A. (57) hakkında tarihi eser bulundurduğu yönünde bilgi edindi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada göz kamaştıran miktarda obje bulundu

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramada, 289 adet tarihi eser, 1 tabanca, 40 tabanca fişeği, 3 şarjör, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 50 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Ayrıca 1 el dedektörü ve 2 hassas terazi de ekipler tarafından incelenmek üzere alındı.

Şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Gözaltına alınan M.A. hakkında adli süreç başlatılırken, ele geçirilen tarihi eserler ilgili birimlere teslim edildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.