Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 4 kişi jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Seri operasyon düzenlendi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik 25 Kasım tarihinde planlı ve eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda, uzun süredir firari durumda olan hükümlüler saklandıkları adreslerde gözaltına alındı.

FETÖ ve yağma suçlarından ağır cezalar

Operasyon kapsamında, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Z.K. yakalandı. Ayrıca “birden fazla kişiyle konutta geceleyin yağma” suçundan ayrı ayrı 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.B. ile O.B. de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Yasaklı madde ve diğer suçlardan hüküm giymişti

Yakalanan bir diğer firari S.Ç.’nin ise “yasaklı madde ve yasaklı madde ticareti yapma ve sağlama”, “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme”, “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” ve “güveni kötüye kullanma” suçlarından toplam 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Cezaevine gönderildiler

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 hükümlü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.