Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile otomobilin karşı yönden çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza, Akhisar’a bağlı Seğirdim Mahallesi’nde saat 17.30 sıralarında gerçekleşti.

Kazanın nedeni henüz belirlenemedi

Edinilen bilgilere göre, Ali İhsan K. (61) yönetimindeki 45 APB 963 plakalı kamyon, karşı yönden seyreden Alpay G. (23) idaresindeki 45 ZD 0689 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil büyük hasar alırken, araçta bulunan yolcular sıkıştı.

70 yaşındaki yolcu olay yerinde hayatını kaybetti

Şiddetli çarpışma sonucunda otomobilde yolcu olarak bulunan 70 yaşındaki Mustafa Kocaman olay yerinde yaşamını yitirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kocaman’ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirlendi.

Sürücü ağır yaralandı

Otomobil sürücüsü Alpay G. ise ağır yaralı olarak araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinde geniş çaplı inceleme

Jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edilirken, kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek için inceleme başlatıldı. Yol bir süre trafiğe kapatıldıktan sonra kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı.

