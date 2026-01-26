Son Mühür- Sosyal medya platformu TikTok’ta paylaşılan bir video, kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Görüntülerde öğretmen olduğu iddia edilen bir kadının, küçük yaştaki öğrencisini dudağından öptüğü anlar yer aldı. Kısa sürede yayılan video, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı

Söz konusu video, TikTok başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunda kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. Kullanıcılar, görüntülerdeki davranışın kabul edilemez olduğunu savunarak sert tepkiler gösterdi.

Bakanlıklar etiketlendi, inceleme çağrıları yapıldı

Tepkilerin büyümesiyle birlikte çok sayıda kullanıcı, paylaşımın altına Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı etiketleyerek yetkilileri göreve davet etti. Görüntülerin hukuki ve idari açıdan değerlendirilmesi gerektiği yönünde çağrılar yapıldı.

Resmi açıklama bekleniyor

Olayla ilgili şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama yapılmazken, kamuoyu konunun detaylı şekilde incelenmesini bekliyor.

Görüntülerdeki kişinin ise öğretmen olup olmadığı ve olayın nerede gerçekleştiği henüz netlik kazanmadı.