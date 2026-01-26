Ramazan ayı öncesinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ankara genelinde gıda sektörüne yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde özellikle fahiş fiyat artışları ve kayıt dışı uygulamalar mercek altına alındı.

Kasap, fırın ve restoranlar yakın takipte

Bakanlık ekipleri, Ramazan döneminde talebin artması beklenen kasap, fırın ve restoran işletmelerine yoğunlaştı. Üretimden tüketiciye uzanan tedarik zinciri boyunca fiyat hareketleri detaylı şekilde incelendi.

Etiket, fatura ve belgeler tek tek incelendi

Denetimler kapsamında işletmelerin ürün etiketleri, alış-satış faturaları ile giriş-çıkış belgeleri kontrol edildi. Yapılan incelemelerde fiyat artışlarının maliyetle uyumlu olup olmadığı değerlendirilerek fahiş zam şüphesi taşıyan durumlar kayıt altına alındı.

Gramaj kontrolü yapıldı

Ekipler, satışa sunulan ürünlerin gramajlarını da denetledi. Eksik gramajla satış yapılıp yapılmadığı titizlikle kontrol edilirken, tüketicinin aldatılmasına yönelik uygulamalara karşı uyarılarda bulunuldu.

Menü fiyatları ile kasa fiyatları karşılaştırıldı

Restoranlarda yapılan denetimlerde ise menüde belirtilen fiyatlar ile kasa fiyatlarının uyumlu olup olmadığı kontrol edildi. Fiyat farklılığı tespit edilen işletmeler hakkında gerekli işlemlerin başlatılacağı bildirildi.

Denetimler Ramazan boyunca sürecek

Yetkililer, Ramazan ayı boyunca denetimlerin artarak devam edeceğini vurguladı. Amaçlarının hem tüketiciyi korumak hem de piyasa dengesini bozacak haksız kazançların önüne geçmek olduğu ifade edildi.